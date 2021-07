Luigi Mastroianni di Uomini e Donne dopo il ricovero: “Ho perso i sensi”, e parla delle sue condizioni (Di martedì 20 luglio 2021) Luigi Mastroianni parla ai fan dopo il ricovero in ospedale avvenuto nei giorni scorsi, notizia che ha destato grande apprensione tra i suoi follower. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dare un importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute, spiegando cosa è successo e quale sarà il suo prossimo percorso. Le sue parole sono contenute in alcuni video condivisi via Instagram Stories. Luigi Mastroianni di Uomini e Donne dopo il ricovero: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 luglio 2021)ai fanilin ospedale avvenuto nei giorni scorsi, notizia che ha destato grande apprensione tra i suoi follower. L’ex tronista diha voluto dare un importante aggiornamento sulle suedi salute, spiegando cosa è successo e quale sarà il suo prossimo percorso. Le sue parole sono contenute in alcuni video condivisi via Instagram Stories.diil: ...

