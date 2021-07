Ludopatia, Speranza firma decreto con Linee guida per prevenzione, cura e riabilitazione di chi ne è affetto (Di martedì 20 luglio 2021) ... cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico' che sarà presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e prevede che le Regioni possano attuare le disposizioni '... Leggi su medicalfacts (Di martedì 20 luglio 2021) ...rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico' che sarà presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e prevede che le Regioni possano attuare le disposizioni '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza firma un decreto per la prevenzione e la cura della ludopatia. 'Il gioco… - informatori_it : Il Ministro della #Salute ha siglato il decreto relativo a prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone… - Giangi_ilBoomer : #Speranza firma un #decreto per la prevenzione e la cura della #ludopatia. E quando lo #Stato incasserà i milioni d… - Alise0 : RT @Kotiomkin: Il ministro della Salute Speranza firma un decreto per la prevenzione e la cura della ludopatia. E quando lo Stato incasserà… - DaniSalvestroni : RT @Kotiomkin: Il ministro della Salute Speranza firma un decreto per la prevenzione e la cura della ludopatia. E quando lo Stato incasserà… -