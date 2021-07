Harry scrive le sue memorie: «Libro intimo sulla mia vita». E Buckingham Palace trema (Di martedì 20 luglio 2021) Ancora non è uscito, e forse uscirà il prossimo anno, ma già fa discutere. Anzi, il Libro di memorie che il principe Harry si appresta a pubblicare sta creando davvero molto... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 20 luglio 2021) Ancora non è uscito, e forse uscirà il prossimo anno, ma già fa discutere. Anzi, ildiche il principesi appresta a pubblicare sta creando davvero molto...

