Crisi Whirlpool | a Napoli esplode protesta lavoratori

(Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – L'Italia è centrale per Whirlpool ma sulla decisione sullo stabilimento di Napoli non si torna indietro. E' quanto ha ribadito, in un'intervista al Corriere della Sera, l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, oltre che dell'area Emea, Luigi La Morgia. A Napoli, spiega, "l'attività produttiva è già terminata a fine ottobre, non è possibile" tornare indietro, "le lavatrici di alta gamma che erano prodotte a Napoli non hanno più mercato, quel modello non è più sul mercato. Da due anni diciamo che la produzione nello stabilimento di Napoli non ha futuro. Abbiamo provato in ...

