Autostrada A1: tratto Barberino Mugello-Calenzano chiuso nella notte fra il 22 e il 23 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Richiuderà, nella notte fra giovedì 22 e venerdì 23 luglio 2021, il tratto d'Autostrada fra Barberino di Mugello e Calenzano: dalle 22 alle 6 del mattino. Motivo? Un test aggiuntivo finalizzato agli approfondimenti tecnici avviati nelle scorse settimane sul viadotto Torraccia, nel rispetto delle indicazioni delle strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili L'articolo proviene da Firenze Post.

