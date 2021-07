(Di martedì 20 luglio 2021) Non solo l’diin programma domani, mercoledì 21, per analizzare le possibili revisioni del format della Serie A. I club si ritroveranno nuovamente anche il prossimo 26per discutere di un’altra serie di tematiche. All’ordine del giorno della successivaci sarà innanzitutto l’esito della procedura competitiva per iAudiovisivi L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Assemblea di Lega il 26 luglio tra sponsor e diritti tv Primavera: Non solo l’assemblea di Leg… - CalcioFinanza : Assemblea di Lega #SerieA il 26 luglio tra sponsor e diritti tv Primavera - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio; Lega A; convocata assemblea il 26 luglio Riunione esclusivamente in videoconferenza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Convocata l'assemblea il 26 luglio, ecco gli argomenti all'ordine del giorno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - Convocata l'assemblea il 26 luglio, ecco gli argomenti all'ordine del giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea Lega

Samp News 24

) [4] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 5 [html] => Intanto laha convocato un'per lunedì 26 luglio in cui verrà anche fornito un aggiornamento sulla commercializzazione dei ...dellaSerie A convocata per il 26 luglio in prima convocazione alle ore 16 e in seconda alle ore 18, esclusivamente in videoconferenza. All'ordine del giorno l'esito della procedura ...Il dossier è tornato di attualità: venerdì a Roma una riunione fra tutte le componenti. La questione (non semplice) del meccanismo delle retrocessioni ...Gli operatori del gioco dell'Emilia Romagna sperano nell'emendamento di Facci (Lega) che chiede una moratoria sull'applicazione della legge del 2013.