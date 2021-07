Scade l' appalto | futuro a rischio per le lavoratrici dell' asilo ' Tommy Onofri' | ' Siamo in un limbo Nessuno ci dà una risposta'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scade appalto

FoggiaToday

Il 10 luglio scorso è scaduto l'affidato alla Cooperativa 'Raggio di sole' per la gestione dell'unico asilo nido comunale 'Tommy Onofri' e nulla si sa della sorte occupazionale delle dodici lavoratrici, tra ausiliarie ed ...... la nuova Via e uno snellimento dell'Anac e delle procedure di); il decreto assunzioni (... chea ottobre e che vuole chiudere alla Camera prima della pausa estiva per poi chiuderla entro ...se alla gara per l’appalto milionario – e molto visibile in città, dunque appetibilissimo – parteciperanno solo imprese del territorio emiliano o altri colossi nazionali. E ancora – ma anche per ...La nuova fermata ferroviaria consente di raggiungere lo scalo Vincenzo Bellini con i mezzi pubblici. Ma per chi vuole fare l'ultimo tratto a piedi rimane qualche disagio. Torrisi: «Nessuna inadempienz ...