Sara Sempaio sceglie il rosa per i suoi 30 anni. Ecco i motivi per cui dovremmo farlo tutte!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sara Sempaio

Vogue Italia

Qual è il colore perfetto per un "birthday look"? Da quest'anno è il rosa. Sara Sempaio lo sceglie per i suoi 30 anni, ma dovremmo utilizzarlo tutte più spesso. Perché? Ecco la guida di stile che vi s ...Una Vita, anticipazioni 18 luglio: ecco come finirà la settimana con la telenovela spagnola. Tuttavia troverà il coraggio di chiedere a Felicia di poter vedere l’amata un’ultima volta. Chi ha seguito ...