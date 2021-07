Nubifragi a macchia di leopardo in Calabria in piene estate

(Di lunedì 19 luglio 2021) Anche laha vissuto diversiquesta domenica adiin pienaFortisi sono abbattuti in, soprattutto nel settore tirrenico, causando allagamenti improvvisi, in una giornata di piena. Pertanto, è stato un evento meteo inusuale per la regione. Tra le città interessate dai forti temporali varie della

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nubifragi macchia

Meteo Giornale

... Luca Zaia, con proprio decreto, ha dichiarato lo stato di crisi a seguito dei violenti... I Con le ultime bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che hanno investito adi leopardo ...Il nubifragio ha colpito adi leopardo ". A Palù il vento ha soffiato a 90 kilometri orari verso le 21, mentre a San Martino Buonalbergo ha tocca di 40 chilometri orari secondo la centralina ...Anche la Calabria ha vissuto diversi nubifragi questa domenica a macchia di leopardo in piena Estate allagamenti in diverse zona in calabria ...nubifragi Calabria Forti temporali si sono abbattuti in Calabria, soprattutto nel settore tirrenico, causando allagamenti improvvisi, in una giornata di piena Estate. Pertanto, è stato un evento meteo ...