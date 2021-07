Napoli, Meloni sicura: “Con Maresca puntiamo a vincere” (Di lunedì 19 luglio 2021) Giorgia Meloni ha aperto la campagna elettorale per le amministrative. Il candidato a Napoli è Catello Maresca. Giorgia Meloni infiamma le amministrative durante la presentazione del suo libro (Getty Images)Nel capoluogo campano i partiti cominciano i primi comizi elettorali. Non fa eccezione il centrodestra, che ha candidato l’ex magistrato Catello Maresca. Per questo schieramento l’occasione di tornare a Palazzo San Giacomo è ghiotta, dopo 10 anni di amministrazione De Magistris che hanno scontentato molti cittadini. Leggi anche-> Torre Annunziata, colpo al mercato della droga: ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 luglio 2021) Giorgiaha aperto la campagna elettorale per le amministrative. Il candidato aè Catello. Giorgiainfiamma le amministrative durante la presentazione del suo libro (Getty Images)Nel capoluogo campano i partiti cominciano i primi comizi elettorali. Non fa eccezione il centrodestra, che ha candidato l’ex magistrato Catello. Per questo schieramento l’occasione di tornare a Palazzo San Giacomo è ghiotta, dopo 10 anni di amministrazione De Magistris che hanno scontentato molti cittadini. Leggi anche-> Torre Annunziata, colpo al mercato della droga: ...

Advertising

ClaudioAgos : RT @Yoda15271485: Con oltre 1.100 #licenziati in soli 20 giorni, qual'è l'unica preoccupazione di #Meloni a #Napoli? 'I rapporti di forza… - MariaAversano1 : RT @Yoda15271485: Con oltre 1.100 #licenziati in soli 20 giorni, qual'è l'unica preoccupazione di #Meloni a #Napoli? 'I rapporti di forza… - elisabettap38 : RT @Yoda15271485: Con oltre 1.100 #licenziati in soli 20 giorni, qual'è l'unica preoccupazione di #Meloni a #Napoli? 'I rapporti di forza… - paoloferrarelli : RT @Yoda15271485: Con oltre 1.100 #licenziati in soli 20 giorni, qual'è l'unica preoccupazione di #Meloni a #Napoli? 'I rapporti di forza… - Majden3 : RT @Yoda15271485: Con oltre 1.100 #licenziati in soli 20 giorni, qual'è l'unica preoccupazione di #Meloni a #Napoli? 'I rapporti di forza… -