Lazio | Hysaj canta “Bella Ciao” | tifosi laziali infuriati e incontro con gli Ultras

(Di lunedì 19 luglio 2021) L’avventura allaper il terzino ex Napoli non inizia nel migliore dei modi Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla della situazione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - ilpost : Il nuovo acquisto della Lazio si è presentato cantando “Bella ciao” - repubblica : Hysaj si presenta e canta 'Bella Ciao': i tifosi lo insultano e il video viene rimosso - RTrafficante : RT @Kotiomkin: Il nuovo acquisto della Lazio canta “Bella ciao” e i tifosi si incazzano. Finalmente, la normalità. [@aleandro970 ] #Hysaj… - cn1926it : #Hysaj, continuano gli insulti per l’albanese: la #Lazio cancella il filmato -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Hysaj

canta Bella Ciao per presentarsi alla. Lui è il nuovo terzino della squadra di Sarri . Un fedelissimo di Sarri, che l'ha già allenato a Napoli. Forse non sa, essendo albanese, che Bella ...CALCIOMERCATOBRANDT - Passano i giorni di ritiro - oggi sarà il decimo giorno di lavoro in quel di Auronzo di Cadore - e Maurizio Sarri ha già potuto contare sui nuovi arrivati, Kamenovic e Felipe ...Evidentemente sì, visto quanto successo nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. E come sia andata a finire lo si può evincere girando la rete: i video pubblicati sui vari social dai giocatori ste ...E quando ha mulinato il pugno verso l’alto ha toccato l’apice dell’esibizione condotta con molta enfasi», sottolineano a Fanpage. Tutta un’altra shitstorm, messaggio questa volta chiarissimo, insulti ...