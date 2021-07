La variante Delta affonda le Borse, Piazza Affari è maglia nera (-3,3%) (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ombra delle varianti Covid si allunga sui listini. Nuovo tonfo del petrolio (-6%) dopo la “fumata bianca” dell’Opec+ che ha dato il via libera all’aumento della produzione. Euro sotto 1,18 dollari, spread in area 108 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 luglio 2021) L’ombra delle varianti Covid si allunga sui listini. Nuovo tonfo del petrolio (-6%) dopo la “fumata bianca” dell’Opec+ che ha dato il via libera all’aumento della produzione. Euro sotto 1,18 dollari, spread in area 108 punti

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, Bassetti a La7: “È scandaloso che ci siano ancora politici scettici sui vaccini. Di questo passo a… - RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - BlockchainClint : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - GianvitoPuglies : La variante Delta spaventa i mercati, borsa in forte calo | La Voce News -