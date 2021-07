Green pass, Andreoni: “Giusto estenderlo sui mezzi pubblici” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commentando la proposta del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, di usare il Green pass anche sui mezzi pubblici. “Ogni classe di età ha un fattore di rischio in caso di contagio Covid. Un over ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) “Usare ilper prendere iva bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commentando la proposta del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, di usare ilanche sui. “Ogni classe di età ha un fattore di rischio in caso di contagio Covid. Un over ...

