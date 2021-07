G8, vent'anni dopo: stasera alle 21, su Sky TG24, il confronto tra 4 protagonisti (Di lunedì 19 luglio 2021) Questa sera, alle 21, su Sky TG24 va in onda "G8 Genova venti anni dopo – Speciale Live", un approfondimento condotto da Roberto Inciocchi, con la regia di Francesco Venuto, in cui si confrontano alcuni dei protagonisti di quell'epoca: Vittorio Agnoletto, a quel tempo portavoce del Genoa Social Forum, il giornalista Carlo Bonini, nonché Claudio Scajola, allora ministro dell'Interno ed Enrico Zucca, pubblico ministero del processo della Diaz (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUL G8 - IL LONGFORM - CHE FINE HANNO FATTO I protagonisti - LE INIZIATIVE PER ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 luglio 2021) Questa sera,21, su Skyva in onda "G8 Genova– Speciale Live", un approfondimento condotto da Roberto Inciocchi, con la regia di Francesco Venuto, in cui si confrontano alcuni deidi quell'epoca: Vittorio Agnoletto, a quel tempo portavoce del Genoa Social Forum, il giornalista Carlo Bonini, nonché Claudio Scajola, allora ministro dell'Interno ed Enrico Zucca, pubblico ministero del processo della Diaz (LO SPECIALE DI SKYSUL G8 - IL LONGFORM - CHE FINE HANNO FATTO I- LE INIZIATIVE PER ...

Advertising

amnestyitalia : Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggi… - Tg3web : Genova ricorda il G8 di vent'anni fa con tre giorni di manifestazioni e convegni per non dimenticare le violenze al… - RaiTre : NOI, CHE ABBIAMO VISTO GENOVA … Vent’anni fa, #genovaG8: il posto sbagliato nel momento sbagliato. Una specie di te… - lasoncini : A una con la velleità di parlare di politica ma così inattrezzata da, con la riforma della giustizia in ballo, pens… - ATPistori : RT @peoplepubit: Il fallimento di uno Stato che alle proteste reagì con una violenza senza precedenti, la vergogna infinita del G8 degli ir… -