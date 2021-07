Emerson Palmieri si avvicina: per lui un'operazione "alla Bakayoko" (Di lunedì 19 luglio 2021) Il terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale di Mancini gode della stima di tutto l'ambiente Napoli, in primis di Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Emerson sarebbe vicinissimo a dire sì al club azzurro, che ha bisogno di lui anche per ovviare al lungo stop di Ghoulam. L'intoppo più importante nella trattativa, comunque, non è certo il gradimento reciproco (già ampiamente constatato), quanto piuttosto le pretese del Chelsea, che potrebbe addirittura far scattare il rinnovo automatico. Questo consentirebbe al club londinese di poter alzare le proprie pretese, anche alla luce del fatto che, in Europa, i terzini sinistri ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Il terzino sinistro del Chelsea e della Nazionale di Mancini gode della stima di tutto l'ambiente Napoli, in primis di Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato da Il Mattino,sarebbe vicinissimo a dire sì al club azzurro, che ha bisogno di lui anche per ovviare al lungo stop di Ghoulam. L'intoppo più importante nella trattativa, comunque, non è certo il gradimento reciproco (già ampiamente constatato), quanto piuttosto le pretese del Chelsea, che potrebbe addirittura far scattare il rinnovo automatico. Questo consentirebbe al club londinese di poter alzare le proprie pretese, ancheluce del fatto che, in Europa, i terzini sinistri ...

