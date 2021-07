Toti: “Vaccino è obbligo civile, una certa politica strizza l’occhio ai no vax e sbaglia” (Di domenica 18 luglio 2021) Giovanni Toti è stato uno dei primi, tra i governatori di regione, ad aprire all’uso del green pass sul modello francese e oggi, in un’intervista a La Stampa, rilancia, spiegando i motivi della sua presa di posizione. “Il Vaccino non sarà obbligatorio, ma è un obbligo civile“, dice il presidente della Liguria. A chi sostiene che con il Green pass si vogliano tracciare gli italiani “chiedo: preferite le chiusure? Non voglio vedere lacrime di coccodrillo. Io non voglio che si chiuda solo per un aumento di contagi. Quando c’è il picco di influenza abbiamo 5 milioni di italiani contagiati ma il Paese va avanti, se non c’è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Giovanniè stato uno dei primi, tra i governatori di regione, ad aprire all’uso del green pass sul modello francese e oggi, in un’intervista a La Stampa, rilancia, spiegando i motivi della sua presa di posizione. “Ilnon sarà obbligatorio, ma è un“, dice il presidente della Liguria. A chi sostiene che con il Green pass si vogliano tracciare gli italiani “chiedo: preferite le chiusure? Non voglio vedere lacrime di coccodrillo. Io non voglio che si chiuda solo per un aumento di contagi. Quando c’è il picco di influenza abbiamo 5 milioni di italiani contagiati ma il Paese va avanti, se non c’è un ...

