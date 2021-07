F1 | Max Verstappen attacca Hamilton | “Festeggiava con me in ospedale | irrispettoso! Penalità insufficiente”

(Di domenica 18 luglio 2021) Maxè letteralmente infuriato per quello che è successo durante il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Silverstone. L’olandese era infatti al comando della gara nel corso del primo giro e si stava difendendo dagli attacchi di Lewis, quando all’improvviso il britannico lo ha tamponato nel tentativo di prendersi la testa della corsa. Il pilota della Red Bull è andato brutalmente a sbattere contro le barriere di protezione, con una forza di 52G. Il leader del campionato è stato soccorso nella clinica mobile, poi successivamente è stato trasportato in ...

A scriverlo su Twitter è, pilota della Red Bull, commentando l'incidente che l'ha visto scontrarsi con il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton (poi vincitore), al primo giro. "La ...... sono soprattutto quelli di tifosi delusi e insoddisfatti della penalità a Lewis Hamilton, ma anche di chi lo ha criticato per non aver riservato neanche un pensiero per. Nei primi ...Max Verstappen è letteralmente infuriato per quello che è successo durante il GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio sul circuito di Silverstone. L'olan ...E' pieno di amarezza il Gp di Charles Leclerc con la Ferrari che ha chiuso al secondo posto il Gran Premio dopo averlo guidato sin dalle prime battute ...