Sondaggi oggi 17 luglio 2021: pochi i no vax in Italia, ma gli indecisi alzano la media (Di sabato 17 luglio 2021) Sondaggi oggi 17 luglio 2021 Sondaggi oggi – Quanti sono i no vax in Italia? È la domanda che molti si stanno ponendo in questi giorni in cui si parla di obbligo vaccinale o obbligo di green pass dopo la decisione del presidente francese Macron di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per tutto il personale sanitario e il certificato sanitario europeo per coloro che vogliono andare a bar, ristoranti, eventi pubblici o prendere mezzi di trasporto. A fornire la risposta sono i Sondaggi e, in particolare, un Sondaggio che Alessandra ... Leggi su tpi (Di sabato 17 luglio 2021)17– Quanti sono i no vax in? È la domanda che molti si stanno ponendo in questi giorni in cui si parla di obbligo vaccinale o obbligo di green pass dopo la decisione del presidente francese Macron di rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid per tutto il personale sanitario e il certificato sanitario europeo per coloro che vogliono andare a bar, ristoranti, eventi pubblici o prendere mezzi di trasporto. A fornire la risposta sono ie, in particolare, uno che Alessandra ...

Advertising

justwaytootired : oggi ricevuto solo brutte notizie ma molla ha deciso di migliorarla con storia e sondaggi vari. this is a molla stan account la amo ?????? - piangoaltecno : oggi questa povera creatura di tofu si è sorbito il mio soliloquio di mezzora post rosicatura co na scema cor botto… - INFOGESTIONE : RT @ArcheoHeritage: Oggi su ArcheoHeritage presentiamo la nostra sezione dedicata alle ricerche demoscopiche. Continua su: - Mediamuseo : RT @ArcheoHeritage: Oggi su ArcheoHeritage presentiamo la nostra sezione dedicata alle ricerche demoscopiche. Continua su: - ScuolaTV : RT @ArcheoHeritage: Oggi su ArcheoHeritage presentiamo la nostra sezione dedicata alle ricerche demoscopiche. Continua su: -