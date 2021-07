Calciomercato Cagliari | due contropartite dall’Inter per Nandez Il punto

(Di sabato 17 luglio 2021) L’Inter prova a inserire due giovani nerazzurri nella trattativa per arrivare a NahitandelAsse caldo tra Inter e. Ieri Dalbert è passato al club sardo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma presto potrebbero esserci nuovi affari tra i due club, come riportato da Libero. Per raggiungere l’intesa per, l’Inter punta ad un prestito con diritto di riscatto e l’inserimento di alcune. Intanto i due club si sono accordati per il prestito con diritto di riscatto (fissato a sette milioni) di Dalbert (27; ha firmato ieri). Un altro ...

Advertising

DiMarzio : #Cagliari, l'arrivo di #Dalbert per la firma con i rossoblù - DiMarzio : #Calciomercato, #Cagliari: c'è la firma di #Dalbert - SimoLucaDiRe : @_enz29 I top del calciomercato ieri avevano detto che avesse già firmato con il Cagliari e invece oggi ce lo ritroviamo titolare ?? - GennyDelVe : L’#Inter ha puntato fortemente Nahitan #Nandez, centrocampista uruguaiano del #Cagliari. L’idea è quella di aggiung… - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? #Dalbert titolare nell'Inter contro il #Lugano, ma il giocatore si unirà al #Cagliari tra domani… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

... freschi di rinnovo, come anche Kolarov: davanti potremmo avere Gagliardini e Agoumè, affiancati da Nainggolan, anche se l'ex Roma è caso caldo delin ottica. Sull'esterno ...1 L' Inter cerca profili per la fascia destra. Oltre a Nahitan Nandez del, nel mirino dei nerazzurri ci sono anche Stryger Larsen e Molina , entrambi dell' Udinese : per il primo bastano poco meno di 10 milioni, il secondo, invece, ne vale 20.Asse caldo tra Inter e Cagliari. Ieri Dalbert è passato al club sardo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ma presto potrebbero esserci nuovi affari tra i due club, come ...Ed ora, vinti i Campionati europei, tre dei top player italiani di calcio sono tornati al Forte Village per le vacanze in questa isola naturalistica (3mila specie diverse di piante) sulle rive del Sud ...