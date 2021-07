PlayStation, parla Jim Ryan: 'le nuove IP sono linfa vitale ma difficilissime da creare' (Di venerdì 16 luglio 2021) Il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha affermato in un'intervista con TMTPost che è molto difficile sviluppare una nuova IP di successo. Ha detto anche che PlayStation è stata molto fortunata con i successi di Ghost of Tsushima e Horizon Zero Dawn. "Le nuove IP sono la linfa vitale di qualsiasi industria dell'intrattenimento, ma è molto difficile creare una nuova IP", ha affermato Ryan. "Siamo fortunati. Sulla piattaforma PlayStation, il più recente Ghost of Tsushima di Sucker Punch è una IP di grande successo. Anche Horizon ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 luglio 2021) Il CEO di, Jim, ha affermato in un'intervista con TMTPost che è molto difficile sviluppare una nuova IP di successo. Ha detto anche cheè stata molto fortunata con i successi di Ghost of Tsushima e Horizon Zero Dawn. "LeIPladi qualsiasi industria dell'intrattenimento, ma è molto difficileuna nuova IP", ha affermato. "Siamo fortunati. Sulla piattaforma, il più recente Ghost of Tsushima di Sucker Punch è una IP di grande successo. Anche Horizon ...

