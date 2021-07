Oroscopo domani Branko, 17 luglio: previsioni per tutti i segni (Di venerdì 16 luglio 2021) Branko non è solito “andare in pausa” neanche in piena estate e con il weekend all’orizzonte: il famoso astrologo di origine slovena è uno dei più considerati ed apprezzati del nostro paese. Questo è solito da anni fornire accurate previsioni astrologiche. Oroscopo Branko Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Potrete dare grande fiducia a chi vi sarà intorno, colleghi compresi. Sfruttate il momento per contribuire a rendere il weekend più gradevole. Toro – Qualche piccolo dissidio con chi è più giovane di voi, ma sarà facilmente gestibile utilizzando un po’ di buon senso. Ok il lavoro. Gemelli – Momento “placido” in ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 16 luglio 2021)non è solito “andare in pausa” neanche in piena estate e con il weekend all’orizzonte: il famoso astrologo di origine slovena è uno dei più considerati ed apprezzati del nostro paese. Questo è solito da anni fornire accurateastrologiche.Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Ariete – Potrete dare grande fiducia a chi vi sarà intorno, colleghi compresi. Sfruttate il momento per contribuire a rendere il weekend più gradevole. Toro – Qualche piccolo dissidio con chi è più giovane di voi, ma sarà facilmente gestibile utilizzando un po’ di buon senso. Ok il lavoro. Gemelli – Momento “placido” in ...

