Lugano-Inter in tv domani | orario e diretta streaming amichevole 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021) L’vola in Svizzera per scendere in campo incontro il. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi, campioni d’Italia in carica, vogliono partire con il piede giusto e provare a confermarsi nella prossima stagione. Il match è in programma nella giornata disabato 17 luglio alle ore 20.30. Non è ancora chiaro se ci sarà una copertura televisiva o meno. E’ probabile che l’incontro venga trasmesso suTv, canale tematico dedicato ai nerazzurri presente anche su Dazn, ma non è stato ancora comunicato. In alternativa, occhi puntati sui canali social del club che potrebbero mostrare ...