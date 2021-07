Loki 2: la regista Kate Herron non sarà coinvolta nella seconda stagione (Di venerdì 16 luglio 2021) La regista Kate Herron ha confermato che non sarà coinvolta nella realizzazione di Loki 2, i nuovi episodi con star Tom Hiddleston. Loki 2 non avrà alla regia Kate Herron, che ha firmato la prima stagione della serie Marvel prodotta per Disney+ con star Tom Hiddleston. La conferma è emersa da un'intervista rilasciata a Deadline in cui parla della sua esperienza nel mondo della Marvel. Kate Herron, parlando del rinnovo di Loki, ha dichiarato: "Non ritornerò. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Laha confermato che nonrealizzazione di2, i nuovi episodi con star Tom Hiddleston.2 non avrà alla regia, che ha firmato la primadella serie Marvel prodotta per Disney+ con star Tom Hiddleston. La conferma è emersa da un'intervista rilasciata a Deadline in cui parla della sua esperienza nel mondo della Marvel., parlando del rinnovo di, ha dichiarato: "Non ritornerò. ...

