LIVE F1 | GP Gran Bretagna in DIRETTA | Ferrari punta alla seconda fila | Alonso e Gasly out in Q2

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 Hamilton primo!!!giro in 1’26?134 e 172 millesimi riti a Verstappen, con Bottas 3° e Perez 4°. A seguire le McLaren, poi Leclerc e Sainz con gomme usate. 19.53 Russell rinuncia per ora al primo tentativo, mentre lemontano gomme usate per questo time-attack. 19.52 Sainz è il primo a scendere in pista e viene seguito da Perez, Norris, Vettel, Ricciardo, Leclerc, Bottas, Hamilton e Verstappen. 19.50 Dieci minuti al termine del Q3: ancora tutti fermi ai box in attesa del primo tentativo. 19.48 Ottima prestazione per George Russell (7° con la ...