Libero De Rienzo | l’attore stroncato a soli 44 anni da un’infarto

(Di venerdì 16 luglio 2021)Deè morto di infarto a44da un infarto, nella sua casa romana,napoletano è così deceduto. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De, che è stato aiuto regista di Citto Maselli. Trovato senza vita nella sua casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l’allarme lanciato da un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono. Inutili i soccorsi dei sanitari, il corpo è stato sottoposto ad autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A stroncarlo ...

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

E' morto, stroncato da un infarto, a soli 44 anni l'attoreDe. Nato a Napoli nel 1977, aveva intrapreso la carriera dello spettacolo sulle orme del padre, Fiore De, aiuto regista di Citto Maselli.aveva vinto il David di Donatello ...Nato a Napoli, figlio dell'attore e giornalista Fiore Deaveva iniziato la sua carriera alla fine degli anni 90. Vincitore di un David di Donatello come migliore attore protagonista ...ROMA (cronaca) - Fu Siani in Fortapasc e tra i protagonisti di Smetto quando voglio ilmamilio.it È morto all'età di 44 anni l'attore Libero De Rienzo a causa di un malore improvviso. E' stato ritr ...Una tragica morte, a soli 44 anni compiuti lo scorso febbraio: mondo dello spettacolo in lutto per la scomparsa di Libero De Rienzo ...