Il Green Deal divide l’Europa: Francia e Italia preoccupate per gli effetti sui consumatori (Di venerdì 16 luglio 2021) Il “Green Deal”, il pacchetto per la transizione verde della Commissione europea, parte in salita. E determina la più grande spaccatura dell’Unione degli ultimi anni, racconta Repubblica. Con due schieramenti che criticano il provvedimento da posizioni diverse, chiedendo correzioni alle 12 proposte contenute nel testo. Nessuno vuole bocciare il progetto, ma modificarlo sì. Durante la riunione collegiale della Commissione, almeno la metà dei 27 commissari ha espresso perplessità su quello che è stato nominato “Fit for 55”, riferendosi alla percentuale di riduzione delle emissioni dannose posta come obiettivo comunitario. L’austriaco Johannes Hahn, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 luglio 2021) Il “”, il pacchetto per la transizione verde della Commissione europea, parte in salita. E determina la più grande spaccatura dell’Unione degli ultimi anni, racconta Repubblica. Con due schieramenti che criticano il provvedimento da posizioni diverse, chiedendo correzioni alle 12 proposte contenute nel testo. Nessuno vuole bocciare il progetto, ma modificarlo sì. Durante la riunione collegiale della Commissione, almeno la metà dei 27 commissari ha espresso perplessità su quello che è stato nominato “Fit for 55”, riferendosi alla percentuale di riduzione delle emissioni dannose posta come obiettivo comunitario. L’austriaco Johannes Hahn, ...

