Il giocatore della NBA che vuole comprare vaccini per tutta la Bosnia (Di venerdì 16 luglio 2021) Il giocatore della Nba Jusuf Nurkic ha cercato di comprare delle dosi di vaccino anti Covid inutilizzate negli Stati Uniti per il suo paese, la Bosnia ed Erzegovina. Nurkic ha spiegato tutto in un’intervista con Ramona Shelburne di ESPN. “Si possono fare solo delle donazioni. Ma non abbastanza da vaccinare le persone”, ha detto il centro dei Portland Trail Blazers. “Ho cercato di comprare delle dosi per il mio Paese. Avevo pensato ai soldi, al piano, a tutto. Ma purtroppo non possiamo farlo. Anche se trovassimo i vaccini, le leggi dicono che finché tutti gli americani non sono vaccinati, ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) IlNba Jusuf Nurkic ha cercato didelle dosi di vaccino anti Covid inutilizzate negli Stati Uniti per il suo paese, laed Erzegovina. Nurkic ha spiegato tutto in un’intervista con Ramona Shelburne di ESPN. “Si possono fare solo delle donazioni. Ma non abbastanza da vaccinare le persone”, ha detto il centro dei Portland Trail Blazers. “Ho cercato didelle dosi per il mio Paese. Avevo pensato ai soldi, al piano, a tutto. Ma purtroppo non possiamo farlo. Anche se trovassimo i, le leggi dicono che finché tutti gli americani non sono vaccinati, ...

