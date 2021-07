Green pass, come scaricarlo: verso obbligo per palestre, stadi, concerti, treni e aerei da fine luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Sì per stadi, palestre, concerti, aerei, treni e discoteche. Forse anche per le scuole ma solo per docenti e personale. No - per ora - invece per bar e ristoranti. La «via... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 luglio 2021) Sì pere discoteche. Forse anche per le scuole ma solo per docenti e personale. No - per ora - invece per bar e ristoranti. La «via...

Advertising

NicolaPorro : Cari sacerdoti del green pass non mi insultate, ma mi spiegate perché un doppio vaccinato come il sottoscritto deve… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - GiorgioCMascion : @vitalbaa @petunianelsole Ma davvero ipotizzano di chiudere anche quelli, come me, che hanno doppia dose di vaccino… - zamu_comedian : @RobertoBurioni Per quale motivo sono stati messi in quarantena tutti i passeggeri del volo di Malta, compresi i vaccinati con green pass? -