Zingaretti | obiettivo non può essere indebolire il Governo

AGI - "Io riconosco solo l'interesse della Repubblica italiana, la politica dovrebbe mantenere questa come priorità assoluta. L'obiettivo strategico non puo' essere quello di indebolire il Governo". Lo ha detto a Sky Tg 24, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Penso che Draghi stia lavorando molto bene ed è garanzia di stabilita' e forza. Va sostenuto il Governo", ha aggiunto Zingaretti. "Avremo davanti mesi molto, molto delicati - ha concluso -. Se in questo momento lo spread e altri elementi delicati ci sono, è perche' il mondo ha fiducia".

