Un giallo filosofico su fragilità e libertà: Telmo Pievani e il suo “Finitudine” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il filosofo ed evoluzionista immagina un dialogo tra Albert Camus e Jaques Monod per provare a superare l’angoscia della nostra mortalità, tra scienza e filosofia. Lo presenterà domenica 18 luglio alle 20:30 in un incontro all’interno della Fiera dei Librai Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 luglio 2021) Il filosofo ed evoluzionista immagina un dialogo tra Albert Camus e Jaques Monod per provare a superare l’angoscia della nostra mortalità, tra scienza e filosofia. Lo presenterà domenica 18 luglio alle 20:30 in un incontro all’interno della Fiera dei Librai

Advertising

zazoomblog : Un giallo filosofico su fragilità e libertà: Telmo Pievani e il suo “Finitudine” - #giallo #filosofico #fragilità - penna_doro : “L’ultimo sogno di Einstein” (Marco Tempestini - @bookabook_it) vede come protagonista il mistero e si offre a più… - mgenel3 : @IntErZLN @admissere Un bi-neuronale sfinterista (noti per i periodici pianti da 3 anni per un giallo non dato e da… -