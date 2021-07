Torino-Sirigu | ufficiale la risoluzione Ora tocca al Genoa

(Di giovedì 15 luglio 2021) Salvatoreha risolto il contratto che lo legava alfino al prossimo 30 giugno. Ecco il comunicato del club granata: “IlFootball Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Salvatore. Il Presidente Urbano Cairo, che ha sempre apprezzato la sua serietà, il suo impegno e le sue qualità, desidera ringraziare Salvatore per il suo generoso contributo offerto in questi anni trascorsi nel Toro e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”. Una notizia che avevamo anticipato in esclusiva sabato scorso alle 23.30, quando il nome di ...

TorinoFC_1906 : Nota del Club Il Torino FC e Salvatore Sirigu hanno risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva…

Commenta per primo Ora è ufficiale: Salvatorelascia ildopo 4 anni. Il club granata comunica sul proprio sito ufficiale la risoluzione del contratto del portiere: 'IlFootball Club comunica di aver risolto consensualmente il ...Manca solo l'ufficialità, ma Salvatoreè il nuovo portiere del Genoa. Tutto fatto per il trasferimento del classe 1987 dalal club rossoblù, il giocatore campione d'Europa con gli Azzurri di Mancini ha già firmato ed è pronto ...Improvviso addio per il fresco campione d'Europa Salvatore Sirigu, classe 1987, non difenderà più i pali del Torino. Ad annunciarlo la stessa società granata, che ha risolto consensualmente il contrat ...Salvatore Sirigu sarà il nuovo portiere del Genoa. L’azzurro ha lasciato il Torino in modo ufficiale, questa la lettera del club: “Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il ...