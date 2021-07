Rifiuti, no aree per discariche a Roma: sì va verso Magliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Non esistono “aree bianche”, idonee alla realizzazione di discariche, nel territorio del Comune di Roma. E quanto emerge dalla cartografie della Città Metropolitana di Roma, presentate oggi durante il tavolo tecnico convocato dal Ministero della Transizione Ecologica, a cui hanno partecipato anche Regione Lazio e Roma Capitale. A quanto si apprende, il Mite ha preso atto che le uniche aree bianche sono a Magliano Romano. La nuova discarica andrà quindi realizzata in provincia. Proprio a Magliano Romano, tra l’altro, si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Non esistono “bianche”, idonee alla realizzazione di, nel territorio del Comune di. E quanto emerge dalla cartografie della Città Metropolitana di, presentate oggi durante il tavolo tecnico convocato dal Ministero della Transizione Ecologica, a cui hanno partecipato anche Regione Lazio eCapitale. A quanto si apprende, il Mite ha preso atto che le unichebianche sono ano. La nuova discarica andrà quindi realizzata in provincia. Proprio ano, tra l’altro, si ...

