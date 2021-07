Rassegna stampa 15 luglio 2021: Draghi e Cartabia in visita a Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I quotidiani di oggi aprono con la visita del presidente Draghi e del Ministro Cartabia all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, teatro di una delle pagine più vergognose per l’Italia: le immagini della mattanza da parte degli agenti delle penitenziaria ai danni dei detenuti. Una visita importante nella quale annunciare un cambio nel regime carcerario e lo stop a situazioni del genere. Spazio anche al Pd che è andato a incepparsi sul Ddl Zan. Infine, ecco il calendario della Serie A. See image ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I quotidiani di oggi aprono con ladel presidentee del Ministroall’interno del carcere di, teatro di una delle pagine più vergognose per l’Italia: le immagini della mattanza da parte degli agenti delle penitenziaria ai danni dei detenuti. Unaimportante nella quale annunciare un cambio nel regime carcerario e lo stop a situazioni del genere. Spazio anche al Pd che è andato a incepparsi sul Ddl Zan. Infine, ecco il calendario della Serie A. See image ...

Advertising

AlbertoBagnai : La rassegna stampa del Senato non ce lo propone, ritenendolo poco interessante. Buon incentivo per una salutare pas… - DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani in edicola, tutte per l'impresa dell'Italia. E in Spagna c'è chi sceglie un'imprecaz… - Gazzetta_it : “Invincibili”, “Bravissima”: tutti i giornali stranieri sull’Italia campione #rassegnastampa #campionideuropa - vivoperlinter : ?? Il futuro di Lele Oriali - anteprima24 : ** #Rassegna #Stampa 15 luglio 2021: #Draghi e ... ** -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna stampa Corriere dello Sport, Sarri - Mou alla sesta I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Corriere dello SportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 luglio 2021, del 'Corriere dello Sport': SARRI - MOU ALLA SESTA In fila per Dybala: è il suo ...

La Gazzetta dello Sport, Signora sei già al Max I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello SportLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 luglio 2021, de 'La Gazzetta dello Sport': SIGNORA SEI GIA' AL MAX Juve e Milan, subito ...

Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale Rai News La Gazzetta dello Sport, Signora sei già al Max La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 luglio 2021, de ‘La Gazzetta dello Sport’: ...

La rassegna stampa di oggi, giovedì 15 luglio Di seguito potete trovare la rassegna stampa di giovedì 15 luglio, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Corriere dello SportLadi Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 luglio 2021, del 'Corriere dello Sport': SARRI - MOU ALLA SESTA In fila per Dybala: è il suo ...I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello SportLadi Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 luglio 2021, de 'La Gazzetta dello Sport': SIGNORA SEI GIA' AL MAX Juve e Milan, subito ...La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, giovedì 15 luglio 2021, de ‘La Gazzetta dello Sport’: ...Di seguito potete trovare la rassegna stampa di giovedì 15 luglio, con le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.