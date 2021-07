Precari: al via le domande degli elenchi aggiuntivi di aggiornamento della prima fascia GPS (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – “Pochi giorni di tempo, soltanto otto giorni per poter chiedere di inserirsi nelle fasce aggiuntive rispetto alle GPS. E’ importante quindi ritornare su questo argomento, è importante ricordare a tutti coloro, per esempio, che hanno presentato la domanda di partecipazione all’ultimo concorso ordinario, o ancora l’ultimo concorso per prendere l’abilitazione, che è un loro diritto secondo l’ufficio legale di Anief, potersi inserire con riserva delle attuali graduatorie aggiuntive alla prima fascia delle GPS, che saranno utili anche per i ruoli”. A parlare è il Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief. “In ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – “Pochi giorni di tempo, soltanto otto giorni per poter chiedere di inserirsi nelle fasce aggiuntive rispetto alle GPS. E’ importante quindi ritornare su questo argomento, è importante ricordare a tutti coloro, per esempio, che hanno presentato la domanda di partecipazione all’ultimo concorso ordinario, o ancora l’ultimo concorso per prendere l’abilitazione, che è un loro diritto secondo l’ufficio legale di Anief, potersi inserire con riserva delle attuali graduatorie aggiuntive alladelle GPS, che saranno utili anche per i ruoli”. A parlare è il Marcello Pacifico, Presidente del sindacatoscuola Anief. “In ...

