Piogge torrenziali in Germania, 9 morti e 50 dispersi a ovest del Paese (Di giovedì 15 luglio 2021) E' salito a nove il numero delle persone che hanno perso la vita dopo le forti Piogge e le successive inondazioni che hanno interessato la zona occidentale della Germania, e in particolare la località ...

gaiaitaliacom : Piogge torrenziali in Germania: 9 morti e numerosi feriti e dispersi- - ClaraPorta4 : RT @Gaia93712891: Chi ha ancora il coraggio di chiamarli 'temporali estivi'? Piogge torrenziali ed inondazioni nella scorsa notte in #Germa… - Gaia93712891 : Chi ha ancora il coraggio di chiamarli 'temporali estivi'? Piogge torrenziali ed inondazioni nella scorsa notte in… - peppe844 : RT @jeperego: Situazione drammatica in #Germania per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso… - peppe844 : RT @Adnkronos: Eccezionale ondata di maltempo in #Germania, piogge e inondazioni: 4 morti, 50 dispersi. -