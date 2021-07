Padova, Belen partorisce e l’ospedale “riserva un’intera ala solo per lei”: è polemica (Di giovedì 15 luglio 2021) “Un’ala del terzo piano, dove era ricoverata a Belen, è stata chiusa e completamente riorganizzata: una mobilitazione da clinica privata, non giustificata per una struttura pubblica come l’ospedale di Padova”, la denuncia arriva dalla Cgil che commenta cosa è accaduto nell’ospedale di Padova quando a dover partitore è stata la showgirl Belen Rodriguez. La soubrette ha scelto di partire lì e non a Milano, dove abita e questo avrebbe scatenato la deferenza massima da parte degli operatori. Un trattamento un po’ troppo speciale che avrebbe portato a malumori da parte di alcuni operatori ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) “Un’ala del terzo piano, dove era ricoverata a, è stata chiusa e completamente riorganizzata: una mobilitazione da clinica privata, non giustificata per una struttura pubblica comedi”, la denuncia arriva dalla Cgil che commenta cosa è accaduto neldiquando a dover partitore è stata la showgirlRodriguez. La soubrette ha scelto di partire lì e non a Milano, dove abita e questo avrebbe scatenato la deferenza massima da parte degli operatori. Un trattamento un po’ troppo speciale che avrebbe portato a malumori da parte di alcuni operatori ...

Advertising

repubblica : Padova, Belen partorisce e l'ospedale si trasforma in clinica privata. La protesta dei sindacati: 'Un'ala chiusa so… - ZPeppem : RT @PieraBelfanti: Mi stupisco che non sia andata subito in una clinica privata, l'ospedale è per tutti . Padova, Belen partorisce e l'osp… - AlbertoNisolini : Padova, Belen partorisce e l'ospedale si trasforma in clinica privata. La denuncia dei sindacati: 'Un'ala chiusa so… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Padova, #Belen partorisce e l'ospedale si trasforma in #clinica p… - Giacometta3 : RT @giusmo1: Padova, Belen partorisce e l'ospedale si trasforma in clinica privata. La denuncia dei sindacati: 'Un'ala chiusa solo per lei'… -