Invalsi e Dad, un fallimento per gli studenti. Lettera (Di giovedì 15 luglio 2021) Inviato da Mario Bocola - La pandemia e la didattica a distanza hanno fortemente penalizzato gli apprendimenti degli alunni ed i test delle prove Invalsi hanno certificato che gli studenti hanno gravi lacune in italiano e in matematica e che in queste discipline non hanno ottenuto adeguate competenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Inviato da Mario Bocola - La pandemia e la didattica a distanza hanno fortemente penalizzato gli apprendimenti degli alunni ed i test delle provehanno certificato che glihanno gravi lacune in italiano e in matematica e che in queste discipline non hanno ottenuto adeguate competenze. L'articolo .

Advertising

CottarelliCPI : Dopo un anno in DAD i punteggi degli #Invalsi crollano, a conferma della necessità di tornare in presenza. Ma senza… - borghi_claudio : Mi pare giusto Sasso: 'Improponibile un altro anno di Dad. Invalsi e Istat certificano necessità delle lezioni in… - Corriere : Invalsi, il tonfo della Dad. Alla Maturità metà degli studenti ne sa come in terza media - orizzontescuola : Invalsi e Dad, un fallimento per gli studenti. Lettera - RoxLory : RT @azangrillo: Il vero dramma è che tra 6 anni potrebbero essere abilitati a curarvi. #Invalsi2021 -