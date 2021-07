Il ministro paramilitare

(Di giovedì 15 luglio 2021) Neanche di fronte alla Rada Arsen Avakov, uno degli uomini più influenti e controversi sulla scena politica ucraina, ha spiegato la ragione che lo ha spinto a lasciare il ministero degli Interni. MA LA SCELTA DI DIMETTERSI, accolta ieri pomeriggio in Parlamento con 291 voti favorevoli su 450, segna l’inizio di una nuova fase nelle vicende del paese: non è detto, tuttavia, che si tratti di una fase positiva. Per sette anni Avakov ha mantenuto il controllo su un ufficio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

