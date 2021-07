Diversity Media Awards al via (Di giovedì 15 luglio 2021) Lunedì 19 luglio, per la prima volta in presenza dopo due anni, tornano i Diversity Media Awards, i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 luglio 2021) Lunedì 19 luglio, per la prima volta in presenza dopo due anni, tornano i Diversity Media Awards, i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.

