CoD Black Ops Cold War | la versione PC supporta ora il DualSense

(Di giovedì 15 luglio 2021) A sorpresa (Treyarch non ha detto nulla) alcuni utenti hanno segnalato che CoDOpsWar su PC è compatibile con ilCoD:OpsWar ha appena aggiunto “silenziosamente” il supportosu PC. Lo sviluppatore Treyarch sembra aver appena aggiunto il supporto per il controller della nuova console ammiraglia di Sony. Nello specifico, il supporto per i trigger adattivi avanzati del controller è stato appena implementato e ora può essere utilizzato perOpsWar su PC. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo ...

A sorpresa (Treyarch non ha detto nulla) alcuni utenti hanno segnalato che CoD Black Ops Cold War su PC è compatibile con il DualSense CoD: Black Ops Cold War ha appena aggiunto "silenziosamente" il supporto per il controller della nuova console ammiraglia di Sony.