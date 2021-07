Calcio: Roma-Montecatini 10-0 nella prima di Mou, Zaniolo a segno su rigore (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - La Roma vince a valanga contro il Montecatini nella prima amichevole stagionale che si è svolta tra le mura di Trigoria senza occhi indiscreti. I giallorossi nella prima di Mourinho si sono imposti sul Montecatini 10-0. A segno per la Roma Perez, Mancini, tripletta di Mayoral, Calafiori, un autogol, Zaniolo su Calcio di rigore, Zalewski e Diawara. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - Lavince a valanga contro ilamichevole stagionale che si è svolta tra le mura di Trigoria senza occhi indiscreti. I giallorossidi Mourinho si sono imposti sul10-0. Aper laPerez, Mancini, tripletta di Mayoral, Calafiori, un autogol,sudi, Zalewski e Diawara.

