Whirlpool Napoli | i lavoratori a S M Capua Vetere | attendono Draghi in arrivo per la visita al penitenziario

I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli sono arrivati alla casa circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove alle 16 è prevista la visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi e del ministro della Giustizia, Marta Cartabia. A darne notizia è la Fiom Cgil. La Fim Cisl: Il premier convochi subito la multinazionale "Un comportamento vergognoso, senza rispetto per le persone, il territorio e le istituzioni. Un'azione senza logica, visto che c'è la possibilità di utilizzare le tredici settimane di Cig a costo zero per l'azienda,

