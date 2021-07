Vino | Varvaglione1921 compie 100 e lancia prima bottiglia con la realtà aumentata

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Labitalia) - Il 2021 è un anno importante per Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, produttori di, e per i loro figli Marzia, Angelo e Francesca:giunge al traguardo dei 100 anni, celebrando un anniversario che racchiude un pezzo di storia sì dell'azienda ma dell'intero Paese e soprattutto della città di Taranto, confermandosi tra le pochepugliesi che da cento anni produconomantenendo ancora una proprietà che fa capo alla stessa famiglia. Nell'anno che è stato segnato dalla pandemia, i Varvaglione si sono ritrovati intorno ai valori fondanti della famiglia. Da questo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vino Varvaglione1921

askanews

La cantina tarantinacompie 100 anni e lancia la prima bottiglia con la realtà aumentata. Ildedicato al centenario si chiama Masseria Pizzariello, come la loro dimora, da cui è iniziata la storia ...Un'etichetta che completa la linea chededica alla famiglia. Uno chardonnay in purezza, unbianco da bere tutto l'anno, un bianco fresco e leggermente barricato, con un'ottima ...Roma, 14 lug. (Labitalia) - Il 2021 è un anno importante per Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, produttori di vino, e per i loro figli Marzia, Angelo e Francesca: Varvaglione1921 giunge al traguardo ...Roma, 14 lug. (askanews) - La cantina tarantina Varvaglione1921 compie 100 anni e lancia la prima bottiglia con la realtà aumentata. Il vino dedicato al centenario si chiama Masseria Pizzariello, come ...