Verona, una palestra digitale in Borgo Roma, tra laboratori e co - working (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 37100lab.comune.Verona.it o sulle pagine facebook, linkedin e instagram del progetto. (Visited 1 times, 17 visits today) Note sull'autore Redazione Leggi su veronaoggi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 37100lab.comune..it o sulle pagine facebook, linkedin e instagram del progetto. (Visited 1 times, 17 visits today) Note sull'autore Redazione

Advertising

WARNERMUSICIT : Dalle 20.05 di quell’ormai celebre primo messaggio su Facebook fino all’Arena di Verona e nel mezzo una storia unic… - ffc_derick : RT @wildrouche: Jorginho arrivò in Italia a 15 anni, non poteva essere tesserato e stare in convitto perciò andò a stare in una comunità de… - Nia88956135 : RT @wildrouche: Jorginho arrivò in Italia a 15 anni, non poteva essere tesserato e stare in convitto perciò andò a stare in una comunità de… - DaniloStavola : Oggi presentazione nuovi calendari @SerieA 2021-2022. Sarebbe bello alla I giornata #Napoli #Verona così da rimette… - ziolions4219 : RT @1_1domeni: Tramite corridoio umanitario 34 persone migranti sono arrivate in Italia da #Lesbo e #atene. A #Verona verranno accolte da O… -