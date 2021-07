Rosalinda Cannavò svela di aver ricevuto un bacio da Dayane Mello

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La confessione diSono passati alcuni mesi ormai da quando il Grande Fratello Vip 5 è giunto al termine, ma alcuni degli ex concorrenti sono ancora al centro dell’attenzione mediatica. In particolare a far discutere il web sono, il cui rapporto è stato spesso oggetto di discussione sui L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Rosalinda Cannavò fa una confessione su Dayane Mello: “Durante uno shooting mi ha dato un bacio” #rosmello - peppesava : RT @Ragusanews: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, 250 € la valigia: lui è distrutto VIDEO - Ragusanews : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, 250 € la valigia: lui è distrutto VIDEO - Alice1239874 : RT @Cilidisintlibe1: ecco Rosalinda Cannavò intenta a guardare l'immensità del cazzo che gliene frega!!??????#zengavo - VitaDiLeoG : Ditemi che esiste un thread con tutti i video di Adua Del Vesco / Rosalinda Cannavò vi prego vi scongiuro -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò

Isa e Chia

intervistata con Andrea Zenga tra le pagine di Chi Magazine in edicola da oggi con il nuovo numero, ha svelato un retroscena con protagonista Dayane Mello e un bacio a stampo che l'...La storia d'amore trae Andrea Zenga procede a gonfie vele. La coppia, proprio in questi giorni si trova anche in vacanza in Sicilia, dalla famiglia di lei. Zenga ehot: "Lei mi fa sesso ...