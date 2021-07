Inter - Sporting | che lite per Joao Mario | ' Impegni disattesi' ' Parole gravissime'

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Nota ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - DiMarzio : Lo #Sporting contro l'#Inter e #JoaoMario: 'Espediente per aggirare un accordo' - sportface2016 : +++#Inter: 'Dichiarazioni #Sporting su #JoaoMario gravissime, inaccettabili e prive di fondamento'+++ #Calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter-Sporting: polemica e scintille per Joao Mario #Calciomercato - isamiccoli52 : RT @mirkonicolino: Ora è ufficiale: lo #SportingCP fa causa all'#Inter per 'l'affaire' #JoaoMario e lo annuncia con un durissimo comunicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sporting

Joao Mario lo scorso anno aveva giocato in prestito alloLisbona, che a fine stagione ha provato a riscattarlo. L'aveva chiesto 7,5 milioni di euro, cifra che avrebbe evitato minusvalenze nel bilancio, ma l'offerta non ha superato i 3 milioni ...Calciomercato, chi è il giocatore al centro della 'guerra' tra le due società. Che adesso minacciano di andare in tribunale. Ecco cosa è successo. LoCP è su tutte le furie con l'. Il club portoghese, fresco di titolo di campione di Portogallo dopo diciannove anni, non ha digerito il passaggio del centrocampista Joao Mario agli ...Vendere per poi comprare: questo il diktat di Beppe Marotta, che studia i nomi per regalare alla sua Inter un esterno a tutta fascia. In crescita le quotazioni di Alessandro Florenzi ...Il turco ha raggiunto i nerazzurri per l’avvio della preparazione. Maldini punta sul croato. A ore intanto arriva Giroud. Joao Mario al Benfica ...