Covid: Tokyo, più di 1.000 casi nelle ultime 24 ore

A poco più di una settimana dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo le infezioni di coronavirus nella capitale superano quota mille, un livello mai così alto in oltre due mesi. nelle ultime 24 ore il ...

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - napolista : Intervista ad Avvenire: «Io, escluso da Tokyo perché avevo il Covid. La Federazione internazionale non mi ha ascolt… - IMegatrend : Non è ancora finita la sbornia di calcio che a #tokyo2020 iniziano le #olimpiadi. Ecco come #investirci creando un… - zazoomblog : Tennis: anche Johanna Konta salterà le Olimpiadi di Tokyo ha contratto il Covid-19 - #Tennis: #anche #Johanna… - OA_Sport : Olimpiadi proibite per Johanna Konta: la britannica ha contratto il Covid-19 e non potrà recuperare per Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tokyo Covid: Tokyo, più di 1.000 casi nelle ultime 24 ore A poco più di una settimana dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo le infezioni di coronavirus nella capitale superano quota mille, un livello mai così alto in oltre due mesi. Nelle ultime 24 ore il governo metropolitano ha segnalato 1.149 contagi, si tratta ...

Olimpiadi di Tokyo 2020: le illustrazioni celebrative dei mangaka ... ma rinviati solo a quest'anno a causa della pandemia da COVID - 19 (Coronavirus) che ha costretto ... Olimpiadi Tokyo 2020 , qui su Amazon .

Covid: Tokyo, più di 1.000 casi nelle ultime 24 ore - Asia Agenzia ANSA Tokyo, più di 1.100 casi a 9 giorni dall’inizio delle Olimpiadi “blindate” Manca poco più di una settimana all’inizio delle Olimpiadi, e la città di Tokyo fa registrare il record di casi di Covid negli ultimi due mesi. Superata quota mille, come non accadeva dallo scorso 13 ...

Tokyo: Bach, l'85% degli atleti saranno vaccinati o immuni ROMA, 14 LUG - "L'85% degli atleti e degli ufficiali che vivranno al villaggio olimpico, e quasi il 100% dei membri e dello staff del Cio saranno vaccinati o immuni" al Covid. Lo ha annunciato il pres ...

