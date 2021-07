Cassano | “Donnarumma? I portieri forti sono altri” | VIDEO

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Antonio, ex giocatore del Milan, intervenuto alla Bobo TV, ha manifestato qualche dubbio su Gianluigi

Durante la diretta su Twich della Bobo Tv, Antonioesprime i propri dubbi su Gigio: "Se è il migliore, perché Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid non lo cercano?"...dire della rivolta dei "senatori" dello spogliatoio contro gli indisciplinati Balotelli e... "Ci avete regalato notti magiche" Italia - Inghilterra, le pagelle:decisivo, Chiesa ...Antonio Cassano non è convinto che Gianluigi Donnarumma sia effettivamente il miglior portiere al mondo. Intervenuto in diretta sul canale Twitch di Christian Vieri, ...Durante la diretta su Twich della Bobo Tv, Antonio Cassano esprime i propri dubbi su Gigio Donnarumma: \''Se è il migliore, perché Bayern Monaco, ...