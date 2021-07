PNRR, Franco: il Piano italiano è il più ampio, i primi 25 miliardi tra luglio e agosto (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha dichiarato che il PNRR dell’Italia “è di gran lunga il più ampio”. In un incontro con i giornalisti questo pomeriggio al termine del Consiglio Ecofin dell’Ue a Bruxelles in cui sono stati approvati i primi 12 Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, il ministro ha spiegato che “l’approvazione è stata del tutto non problematica: non si è parlato specificamente di nessun paese, ma è stata posta molta enfasi sul successo europeo e sulla buona cooperazione che tutti hanno riconosciuto con la Commissione europea, con molti ringraziamenti ai commissari Valdis ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Daniele, ha dichiarato che ildell’Italia “è di gran lunga il più”. In un incontro con i giornalisti questo pomeriggio al termine del Consiglio Ecofin dell’Ue a Bruxelles in cui sono stati approvati i12 Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, il ministro ha spiegato che “l’approvazione è stata del tutto non problematica: non si è parlato specificamente di nessun paese, ma è stata posta molta enfasi sul successo europeo e sulla buona cooperazione che tutti hanno riconosciuto con la Commissione europea, con molti ringraziamenti ai commissari Valdis ...

