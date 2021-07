Napoli | rubano stereo da un’auto | ma la vettura era stata già rubata dai loro “colleghi”

(Di martedì 13 luglio 2021)dagiàda altri “”. Per questo sono finiti in manette una coppia di ladri, beccata ieri sera adai carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Si tratta di Antonio Musella e Fulvio Castaldo, di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Avevano appena sottratto lo stereo da un'auto già rubata lo scorso aprile i due ladri sorpresi ieri sera adai carabinieri del Nucleo Radiomobile: con l'accusa di furto aggravato in concorso sono finiti in manette Antonio Musella e Fulvio Castaldo, di 51 e 46 anni, entrambi già noti alle forze dell'...I militari del nucleo radiomobile dihanno poi scoperto che la vettura in questione era stata rubata lo scorso 26 aprile scorso ad Arzano e mai ritrovata. Quindi, la macchina è stata ...Due ladri beccati a rubare il frontalino di uno stereo da un’automobile parcheggiata su via del Cassano a Secondigliano: ma i carabinieri, dopo ...I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per furto aggravato in concorso Antonio Musella e Fulvio Castaldo, di 51 e 46 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Sono stati ...